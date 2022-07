Transformez votre Freebox Pop et mini 4K en console de jeux et votre smartphone en manette

Grâce à “AirConsole“, transformez votre player Freebox mini 4K et Pop en console de jeu et votre smartphone en manette.

“AirConsole” est une application visant à transformer sa télévision en une console de jeux vidéo basée sur le cloud. Installez l’application sur votre player Freebox mini4K ou Pop et le tour et joué.

Installer l’application sur votre player Freebox mini4K ou Pop

Commencez par installer l’application “AirConsole” depuis le Google Play Store. Numérotée 1.9.2 pesant 779 Ko.

Une interface simple et complète

L’interface de “AirConsole” se présente sous une forme simple avec toutes les informations en une seule page. De quoi naviguer facilement. Elle propose plusieurs catégories et onglets afin d’offrir expérience de navigation simple et efficace.

Il vous faudra d’abord entrer le code affiché à l’écran sur votre smartphone via le site airconsole.com pour transformer votre smartphone en manette de jeu.

Comment jouer ?

Pour jouer à un jeu, c’est très simple, sélectionnez un jeu parmi la liste, téléchargez le et jouez.

Une fois votre jeu lancer, utilisez votre smartphone comme manette de jeux vidéos.

Une option premium

Certains jeux nécessitent un abonnement à “AirConsole Hero“. Choisissez entre un forfait annuel (23,99 €) ou mensuel (7,99 €). L’abonnement vous permettra de débloquer tous les jeux, un nombre illimités de joueurs et supprimera toutes les publicités dans les jeux.

Verdict

“AirConsole” est simple et facile d’utilisation, dotée d’une interface complète. L’application vous occupera vous ou vos enfants pendant ces 2 longs mois de vacances avec de très bons jeux vidéos. Bien qu’il y ait certains jeux avec des pubs, d’autres nécessitant un abonnement, le catalogue reste très vaste. N’attendez plus, allumez votre player Freebox mini 4K ou Pop, téléchargez “AirConsole” et jouez.