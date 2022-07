Google dit au revoir à l’une de ses applications d’appels vidéo

Ce n’est vraiment une disparition, mais plutôt une fusion entre deux applications.

Depuis les différents confinements, l’attrait pour les applications d’appels vidéo a fortement augmenté. Au mois de juin, Google a annoncé la fusion de Google Duo avec Google Meet afin de former une seule et unique application. Cette fusion signifiera que Google Meet sera le seul service à proposer des appels en vidéo sous la coupole de la firme de Mountain View.

“Dans les semaines à venir, nous ajouterons toutes les fonctionnalités de Google Meet à l’application Duo, afin que les utilisateurs puissent facilement planifier une visioconférence à un moment qui convient à tout le monde ou continuer à utiliser les appels vidéo pour se connecter instantanément avec une personne ou un groupe. Plus tard cette année, nous renommerons l’application Duo en Google Meet, notre service de communication vidéo unique sur Google, disponible gratuitement pour tous” comme l’avait expliqué Google en juin dernier. À noter que pour les utilisateurs de Google Duo, il ne sera pas nécessaire télécharger Google Meet, une simple mise à jour suffira.

Google Meet, une application complète

Tout d’abord il est bon de noter que Google Meet est accessible gratuitement et est déjà intégré à Gmail. Cependant, il existe également une version payante coûtant moins de 10 euros par mois et permettant notamment d’accéder à une assistance en ligne et 100 Go de stockage sur Google Drive contre seulement 15 Go pour la version gratuite.

Depuis 2020, Google a ajouté plus de 100 fonctionnalités et améliorations à son application d’appels vidéo : “Cela comprenait une interface plus intuitive, des arrière-plans et des effets virtuels, des sous-titres en direct et des fonctionnalités qui aident les gens à se sentir vus et entendus, comme les réglages d’éclairage automatique et la suppression du bruit. Nous avons également apporté des améliorations à la qualité et à la fiabilité, ainsi que l’introduction de nouveaux contrôles de modération pour aider à assurer la sécurité et la productivité des réunions” comme l’a précisé le géant de la Tech en juin.

Source : Google