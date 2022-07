Déploiement de la fibre : la présidente de l’Arcep a “de plus en plus de mal à dire que c’est une réussite”

Si le déploiement se fait “à bon rythme” au goût de Laure de la Raudière, présidente de l’Arcep, la qualité de ce dernier laisse encore trop à désirer.

Les chiffres sont pourtant bons. En 2021, les opérateurs ont rendus plus de 5.8 millions de locaux raccordables et 4 millions de français ont rejoint les rangs des abonnés fibre. A travers l’Hexagone, 72% des locaux sont raccordables et 50% des habitants dans ces locaux ont choisi la fibre, explique Laure de la Raudière, mais un problème vient jeter une ombre sur ce tableau au premier abord plutôt séduisant : la qualité du déploiement.

“J’ai de plus en plus de mal à dire que ce chantier est une réussite“, reconnaît la présidente du régulateur des télécoms au micro de BFM Business. En effet, alors que le secteur se démène pour atteindre l’objectif du 100% fibre en 2025, les interventions et les raccordements ne sont pas toujours réalisés dans de bonnes conditions et cela peut se ressentir dans l’expérience de l’abonné. Le problème des raccordements mal réalisés est une “priorité” pour l’Arcep, dont la présidente estime que “on peut pas imaginer dépenser autant d’argent public et d’argent privé dans le déploiement d’un nouveau réseau qui est signe de progrès pour avoir des services qui, par endroit, fonctionnent moins bien que l’ADSL“.

Certains n’hésitent d’ailleurs pas à prendre les choses en main. Cette semaine, à Aulnay-sous-Bois, le maire a par exemple choisi de cadenasser l’intégralité des armoires fibre dans sa commune pour empêcher des techniciens de réaliser des interventions sans demander la permission d’y accéder avant. La collectivité de Paris-Saclay pour sa part a même lancé une procédure judiciaire à l’encontre des opérateurs face aux diverses malfaçons rencontrées sur son réseau.

Laure de la Raudière n’en est pas à sa première intervention pour critiquer cette qualité de déploiement et reconnaissait en mai dernier qu’il faudra « un certain temps » pour que de nouvelles solutions soient mises en place. Outre la pression mise sur les opérateurs, la présidente de l’Arcep leur a également demandé fin 2021 de mettre en place une application permettant la notification en temps réel des intervention des techniciens aux autres opérateurs commerciaux et à l’opérateur de réseau. Bouygues Telecom a par exemple mis à disposition son outil “check voisinage”, permettant aux techniciens de remédier aux problèmes de déconnexions en fibre optique.