Free baisse certains coûts pour ses abonnés mobiles

L’opérateur de Xavier Niel a revu ses brochures tarifaires pour ses offres mobiles, qu’elles soient à destination du grand public ou des professionnels.

Quelques changements sont au rendez-vous, tant chez Free Mobile qu’en Outre-Mer ou pour l’offre Free Pro. Le coût de la surconsommation de data depuis les destinations à l’étranger incluses en roaming baisse légèrement sur les offres les plus complète des trois marques de l’opérateur de Xavier Niel. Voici les changements repérés dans les brochures tarifaires datées du 1er juillet 2022.

Ainsi, pour les abonnés Free Mobile au forfait 210 Go (ou illimité avec abonnement Freebox), si vous dépassez l’enveloppe incluse de 25Go en Europe, dans les DOM et dans les nombreuses destinations proposées, le Mo vous sera facturé 0.0024€ au lieu de 0.003€. Plus concrètement, 1Go utilisé en plu vous coûtera ainsi 2.4€ sur votre facture.

Du côté de la Réunion et des Caraïbes, si vous dépensez plus des 25Go inclus dans l’offre classique de Free pour les diverses destinations annoncées dont l’Hexagone, l’Europe, Mayotte… Le Mo supplémentaire sera facturé 0.0021 (2.10€ le Go) contre 0.0027 auparavant.

Enfin, pour les abonnés Free Pro, le Mo supplémentaire à l’étranger passe de 0.003€ à 0.002€. Autre modification pour cette offre destinée aux professionnels : le remplacement de la carte SIM est désormais inclus, alors qu’il était facturé 10€ auparavant.

Merci à Tiino-X83