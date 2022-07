Free annonce la fin d’un service disponible depuis plus de 10 ans sur les Freebox

Clap de fin pour abctek, le service disparaîtra définitivement des Freebox à la fin de l’année. Free conseille aux abonnés d’agir pour récupérer leurs contenus.

Il s’agissait d’une des premières vidéothèques numériques, avec Disneytek. Abctek, service de VOD lancé sur les Freebox le 19 avril 2011, c’est fini. Le canal dédié sur la zapliste a d’ores et déjà été supprimé, mais les abonnés peuvent encore accéder aux contenus qu’ils ont déjà acheté, mais ne peuvent plus en acquérir de nouveaux par ce biais.

Free explique à Univers Freebox que “le service ABCTek n’est plus alimenté depuis décembre 2020 et fermera définitivement à la fin de cette année“. L’opérateur recommande ainsi aux abonnés Freebox ayant déjà réalisé des achats sur cette plateforme de les télécharger définitivement avant cela afin de conserver leurs programmes.

Pour rappel, Abctek proposait des milliers d’épisodes des séries du studio éponyme, notamment Desperate Housewives, Grey’s Anatomy ou encore Lost et permettait le téléchargement de ces programmes sur PC et MAC oiu encore sur n’importe quel équipement certifié DivX, allant de la console de jeu à un téléviseur en passant par le mobile, simplement en installant le programme sur une périphérique de stockage. Les achats étaient pour leur part directement réalisés via la facture de l’abonné.