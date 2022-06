Selon une étude, pour faire des économies, les forfaits et box d’Orange, Free, Bouygues et SFR sont dans le viseur des consommateurs

L’inflation est dans tous les porte-monnaies, mais la hausse du prix de l’énergie fait particulièrement réagir. Pour une bonne partie des Français touchés, il faudra faire des économies ailleurs, et les offres d’Orange, Free, Bouygues et SFR sont particulièrement visées.

Réduire le coût de la box ou du forfait mobile pour compenser une autre hausse. Le premier comparateur des dépenses contraintes LesFurets a réalisé une nouvelle étude en partenariat avec CSA Research en juin 2022 s’intéressant aux solutions trouvés par les consommateurs touchés par une hausse du prix de l’énergie.

Selon cette étude, 45% des Français ont vu leur budget énergie augmenter ces 12 derniers mois et parmi ceux ayant du restreindre d’autres dépenses pour compenser, 33% déclarent avoir fait le choix de restreindre leur offre télécom : forfait mobile ou box. Il s’agit du domaine où le plus de concessions sont faites par les consommateurs, devant le contrat d’assurance auto ou d’habitation.

Crédit image : LesFurets

A noter que ce pourcentage atteint 45% pour les jeunes de 25 à 34 ans. Sur un marché aussi concurrentiel que celui des opérateurs, il est assez logique que le choix se porte vers un changement d’offre pour économiser.

En effet, Orange, Bouygues, Free et SFR redoublent de promotions, sur le mobile comme le fixe pour recruter de nouveaux abonnés. De plus, avec de moins en moins d’offres avec engagement, surtout du côté du mobile, il est de plus en plus facile de sauter d’une offre à l’autre au gré des offres spéciales des opérateurs. En début d’année, Univers Freebox avait proposé deux sondages à ses lecteurs pour leur demander la raison principale de changer d’opérateur, pour le fixe comme le mobile, le prix restait le premier critère. Sans oublier que certaines offres peuvent être revues à la baisse sans changer de forfait, avec la suppression d’options par exemple.