De belles promos pour les soldes chez RED by SFR

La marque low-cost de l’opérateur SFR propose des forfaits “The Big Red” à l’occasion des soldes.

Jusqu’au mercredi 6 juillet, RED by SFR propose trois offres sans engagement. Gros consommateurs de gigas ou pas, il y en a pour tous les goûts.

Les enveloppes data varient entre 5 Go, 100 Go et 200 Go respectivement facturé 5 euros, 11 euros et 15 euros par mois. Pour les deux plus gros forfaits il sera possible de bénéficier de la 5G en ajoutant 5 euros mensuels à la facture. Ces trois offres comprennent les appels et SMS/MMS en illimités. Du côté de l’internet lors de vos déplacement, les enveloppes data varieront entre 6 Go et 20 Go en passant par 17 Go pour le forfait à 11 euros. Pour les personnes ayant besoin d’étendre leurs possibilités en roaming une option facturée 5 euros en plus par mois permet de bénéficier de 20 Go en Europe et DOM ainsi qu’aux États-Unis et au Canada.

Concernant la carte SIM triple découpe, cette dernière sera facturée 10 euros à la commande. L’eSIM est proposée au même tarif.