Insolite : un iPhone perdu dans l’eau pendant 10 mois revient à son propriétaire et fonctionne encore

Un sacré coup de chance pour le propriétaire de cet iPhone XR.

Après un séjour au côté des poissons et des rochers, l’iPhone XR de Owain Davies, habitant au Royaume-Uni fonctionne toujours. En août dernier, ce dernier se fiance et fête son enterrement de vie de garçon en descendant la rivière Wye en canoë. Comme cela peut arriver, l’embarcation se retourne et Owain tombe à l’eau, puis se rend compte que son téléphone dans la poche arrière a disparu.

Il se rend rapidement à l’évidence : le téléphone est perdu au fond de la rivière. Il continue ainsi sa vie, jusqu’au mois de juin 2022.

Sur cette même rivière, Miguel Pacheco est lui aussi en canoë avec sa famille et explique à la BBC avoir vu “quelque chose de bleu flottant dans l’eau“. Il récupère l’objet, dans un état semble-t-il irrécupérable.

« Je sais que si je perdais mon téléphone, j’ai beaucoup de photos de mes enfants, je sais que je voudrais les récupérer. » explique-t-il. Le père de famille s’est donc mis en tête de récupérer le téléphone, en le faisant sécher avec une conduite d’air et un compresseur puis l’a mis dans un placard d’aération pendant la nuit. Le lendemain, il tente de le charger et … surprise !

Le téléphone accepte la charge et finit par afficher un écran de veille, avec la photo d’un couple et la date du 13 août. Honnête, il décide de tenter de rendre le téléphone en postant des phots du téléphone ainsi que la photo affichée sur un groupe Facebook. Un des amis d’Owain Davis l’a reconnu et le téléphone a ainsi pu être restitué à son propriétaire, 10 mois après sa perte.

Cela ne veut cependant pas dire qu’un iPhone survivra à chaque fois en étant plongé dans l’eau pendant si longtemps. Apple le précise d’ailleurs : la résistance à l’eau et à la poussière n’est pas permanente, donc si vous faites tomber votre téléphone dans l’eau, essayez de le récupérer le plus vite possible. D’autant plus que s’il est récupéré, rien ne dit qu’il vous sera rendu !

Source : BBC