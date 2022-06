Free envoie un mail à ses abonnés pour leur indiquer qu’il peuvent “partir cet été avec une bibliothèque dans la poche” gratuitement durant 1 mois

Nextory est le nouveau nom de Youboox, l’application de lecture en ligne qui a été incluse gratuitement pendant plus d’un an dans les offres Freebox et Free Mobile. L’opérateur envoie actuellement un mail à ses abonnés pour leur indiquer que le 1er mois est offert et qu’il peuvent partir avec une bibliothèque cet été

Il y a quelques mois, le français Youboox, avait été racheté le groupe Suédois Nextory, dans l’ambition de créer un service de streaming leader en Europe pour la lecture de livres. Le nom de l’application, a alors changé de nom, mais son offre proposée aux abonnés Free reste la même.

L’opérateur envoie actuellement un mail à ses abonnés mobile et Freebox pour leur rappeler qu’il peuvent découvrir gratuitement ce service et bénéficier de lecture pour cet été.. Pour cela il faut s’abonner à l’application depuis la page dédiée, afin de bénéficier du mois offert. L’offre est sans engagement, vous pouvez donc vous désabonner avant la fin du mois d’essai, autrement l’abonnement passera à 9,99€/mois.

Le mail envoyé par Free à ses abonnés

Pour profiter de l’offre 1 mois offert, les abonnés Free peuvent se rendre sur leur espace abonné et activer le service dans la rubrique Mes options pour les clients mobile ou dans “mon abonnement” s’agissant des abonnés Freebox.