Free annonce son arrivée cet été sur un nouveau réseau fibre

La fibre de Free va arriver très vite pour les foyers desservis par le RIP Moselle fibre dans le Grand Est.

Free annonce ce 21 juin son arrivée prochaine sur le Réseau d’initiative publique Moselle Fibre. Ce RIP qui regroupe aujourd’hui 14 communautés de communes mosellanes, soit plus de 500 communes, couvrira à terme en Fibre 160 000 logements. “Sur le réseau Moselle Fibre, Free commencera cet été la commercialisation de ses offres Fibre. A terme, Free sera présent sur l’ensemble des prises déployées”, informe l’opérateur.

Fruit du partenariat entre le Département de la Moselle et d’intercommunalités, Moselle fibre a déployé un réseau de fibre optique en particulier dans les zones périurbaines et rurales. Ce projet complète ainsi les réseaux d’initiative privée, construits par les opérateurs nationaux dans les zones urbaines plus rentables (Metz, Thionville, Sarreguemines, Saint-Avold et Forbach) et ceux déployés localement.

L’exploitation et la commercialisation du réseau auprès des FAI a été confiée à Orange.La conception et la construction du réseau syndical est assurée quant à elle par le groupement d’entreprises Axians, Sogea Est et Sogetrel.