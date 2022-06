Free remporte un prix prestigieux avec sa Freebox Pop, vraiment trop canon

L’opérateur remporte le “Red Dot Award 2022” pour son serveur Freebox Pop.

Pensé pour être en rupture avec celui des box internet existantes, le design de la Freebox Pop a su séduire les abonnés en masse et c’était l’effet escompté. Il faut dire que sa taille fait fureur, c’est la plus petite box du marché. “Discrète et peu encombrante, elle se glisse ainsi facilement dans n’importe quelle pièce de la maison”, ne cesse de répéter Free.

Autre atout, sa simplicité puisque “l’interface utilisateur a été considérablement réduite et simplifiée, avec un seul bouton à activer. Dans un souci d’effacement, le logo Free et les informations n’apparaissent qu’en cas d’activation”. Et pour couronner le tout, l’élégance vient s’ajouter au tableau : “avec sa forme ronde et son boîtier épuré, la Freebox Pop se rapproche plus des codes de l’architecture d’intérieur que de ceux de l’électronique. L’écran situé sur le dessus est en rupture avec le design habituel des box internet, dotées d’un écran en façade, qui se transforment souvent en petites étagères. La Pop, à l’inverse, a été conçue comme un objet design en soi, que l’on peut facilement exhiber”, auto-analyse Free tel un critique d’une revue de design.