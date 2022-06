Bouygues Telecom lance une offre 5G fixe, avec WiFi 6 et des débits allant au delà du Gigabit par seconde

Une solution alternative à la box classique utilisant la dernière génération de téléphonie mobile pour apporter des débits allant jusqu’à 1.1 Gb/s.

Un grand pas pour l’accès au très haut débit même lorsque la fibre ne veut pas arriver. Bouygues Telecom lance la première 5G Box à destination des particuliers, SFR ayant d’ores et déjà proposé ce type d’équipement mais en le réservant aux professionnels.

Cette offre est proposée à 39.99€/mois, sans engagement avec 19€ de frais de mise à disposition. Pour en profiter, il faudra cependant s’assurer d’être éligible à la 5G sur la bande 3.5 GHz, considérée comme la fréquence reine de la nouvelle génération de téléphonie mobile. Comme c’est le cas pour la 4G fixe, si votre logement est éligible à la fibre optique ou encore à l’ADSL avec un débit suffisamment haut, cette offre ne sera pas accessible.

Une solution prête à l’emploi qui propose des débits pouvant aller jusqu’à 1.1 Gb/s en download et jusqu’à 58 Mb/s en upload. Tout comme l’offre 4G fixe proposée par l’opérateur, il n’y a pas de limite à la consommation data. L’offre inclut également un accès à l’application b.TV, permettant de visionner 70 chaînes en direct et 25 replays. Concernant la box en elle même, elle est présentée comme compacte (20,4cm de hauteur x 11,5cm de largeur x 11,5cm de profondeur) et fabriquée par TCL. Ce petit cylindre peut supporter la connexion de 240 utilisateurs en simultané et est compatible avec le WiFi 6, avec deux prises Ethernet pour connecter votre ordinateur ou d’autres appareils.

L’opérateur promet une installation très simple : un simple branchement de la 5G box à une prise électrique permettrait ainsi d’accéder directement au réseau WiFi. Il est cependant à noter que cette offre n’est pas nomade et ne peut être utilisée qu’à l’adresse d’installation déclarée lors de la souscription.

Une première pour le marché grand public en France qui pourra avoir son importance pour ceux habitant dans des foyers n’étant pas encore éligible à la fibre optique ou pour lesquels un évènement empêche l’installation du THD chez eux. En effet, si l’objectif annoncé du gouvernement est d’atteindre le 100% fibre en 2025, on sait que certains logement ont été “abandonnés” du à des difficultés de raccordement et la 5G fixe fait partie des alternatives envisagées pour accéder tout de même au très haut débit, mais avec le réseau mobile. Pour rappel, Bouygues Telecom possédait, au 1er juin 2022, 7267 sites activés dont 3163 sites utilisant la bande fréquence 3.5 GHz.