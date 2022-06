Free lance une campagne de pub pour son forfait survitaminé à La Réunion

Free lance une nouvelle campagne de publicité sur le mobilier urbain à La Réunion.

Encore plus “toké”, indique Free Mobile aux quatre coins de l’île. La marque de Xavier Niel, habille depuis ce matin, une grande partie des panneaux d’affichage urbain de La Réunion. Après avoir chambouler une nouvelle fois le marché de la téléphonie mobile, Free Réunion arbore fièrement son nouveau forfait, lancé il y a un peu plus d’une semaine.

Pour rappel, le forfait Free Réunion comprend les appels illimités vers les fixes et mobiles de La Réunion, Métropole, DROM et vers les fixes d’Europe (+Suisse/Andorre), les SMS/MMS illimités, 120Go de data à La Réunion et 25Go en zone Union Européenne.