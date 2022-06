Orange, premier opérateur à lancer la 5G à La Réunion, découvrez ses offres

L’opérateur Orange a annoncé l’ouverture de la 5G sur l’île de La Réunion.

Nous vous avons annoncé, il y a quelques jours, que l’Arcep avait délivré, les autorisations d’utilisation des fréquences 5G à La Réunion. Une autorisation, qui n’est pas resté longtemps sans réaction de la part, de l’un des quatre opérateurs de l’île.

Effectivement, Orange, a annoncé le 9 juin, lors d’une conférence de presse, l’ouverture commerciale de son réseau 5G. Destiné au grand public et aux professionnels, soit 8 jours après l’annonce de l’Arcep. Dans un premier temps, la ville de Saint-Denis est la seule couverte en 5G, d’autres villes très suivront prochainement.

L’ambition affichée est de ouvrir 80% de la population d’ici fin 2023. Orange promet également, des débits jusqu’à 3 fois plus rapide que la 4G, et un ping un peu plus faible. A l’instar de la 4G, le déploiement de La 5G sera un peu lent du coté d’Orange. Car ce denier change d’équipementier radio (passage de Huawei à Nokia), afin de respecté les restrictions qui lui sont imposé par l’ANSSI. Dans un esprit écologique, une grande partie des équipements Huawei seront envoyés à Madagascar vers la filiale d’Orange Madagascar. Pour ce qui concerne l’accessibilité et le prix pour cette 5G, Orange Réunion reproduit un schéma assez similaire à la métropole. La technologie 5G, sera dans un premier temps, accessible uniquement aux abonnés disposant d’un abonnement Komzot 5G (à partir de 30Go pour 19€99). Pour ce qui concerne les abonnés Sosh aucune annonce n’a été faite.

Quid de Free est des autres opérateurs ?

Free (Telco OI) est le seul opérateur à avoir obtenu autant de fréquence 5G qu’Orange Réunion (100MHz en 3,5Ghz et 10Mhz en 700Mhz). L’opérateur est assez discret concernant le déploiement de la 5G, néanmoins des équipements 5G (Airscale Nokia…) ont déjà été aperçu sur l’île par notre partenaire RNCMobile. De plus, lors de la convention Free 2021, l’opérateur de Xavier Niel avait annoncé qu’un chantier de modernisation des sites déjà existants était prévu pour 2022. Cette modernisation a pour but d’ajouter des fréquences 4G, mais également de débuter le déploiement de la 5G sur l’île.

Pour ce qui concerne SFR, les plus curieux remarqueront des activations 5G grâce à nperf. Cela montre que l’opérateur au carré rouge à bien commercé son déploiement 5G sur l’île. Concernant Zeop, aucune activé 5G n’a été aperçu, et aucune déclaration n’a été fait pour le moment. En outre, l’opérateur au Z violet, a été le moins bien loti par cette enchère 5G, se classant dernier en termes de fréquence obtenue.

Ce que l’on peut dire c’est qu’Orange, a su tirer son épingle du jeu concernant le lancement commercial de la 5G, il ne reste plus qu’à voir qui sera le second, SFR ou Free… ou Zeop