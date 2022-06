Le groupe Iliad lance un forfait avec 200Go de data à La Réunion

Le groupe Iliad via la société TELCO OI continue le matraquage de giga dans l’océan Indien.

Une semaine après l’enrichissement de l’enveloppe data, du forfait complètement Toké de Free Mobile, Iliad et Axian boostent les forfaits Telco Oi, à La Réunion. Depuis ce mercredi, la maison mère de la marque de Xavier Niel, a amélioré ses offres subventionnées, vendues par les conseillers TRM, en boutique Free. L’opérateur Franco-malgache, propose désormais 130Go au lieu de 60Go (puis 0,001€/Mo au-delà depuis La Réunion et 0,006€/Mo depuis Métropole, DOM et Zone U.E) sur son offre illimité à 18,99€ . La seconde offre passe cette fois-ci de 100Go à 200Go d’internet (puis 0,001€/Mo au-delà depuis La Réunion et 0,006€/Mo depuis Métropole, DOM et Zone U.E), pour une tarification à 29,99€. Comme sur l’offre Free Réunion, les SMS, les MMS ainsi que les appels sont illimités. Néanmoins Telco Oi a quelques avantages, tels que les appels en illimités vers 50 destinations internationales.

Les nouvelles offres survitaminées de Telco OI, chamboulent à nouveau le marché de la téléphonie sur l’île, mais cette fois-ci sur le secteur du subventionnement.

Les offres actuelles de Orange Réunion et de SFR Réunion :

L’opérateur du groupe Iliad et Axian, est donc l’offre avec le meilleur rapport quantité/prix de ce secteur. Un secteur qui continue à séduire sans difficulté certains Réunionnaises, qui semblent résister aux offres low-cost sans mobile.