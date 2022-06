Top départ pour une “nouvelle chaîne” d’Altice, gratuite sur les Freebox

Disponible sans surcoût sur le canal 231 des Freebox, la chaîne 01TV change de nom et devient Tech&Co. C’est l’occasion de lancer une nouvelle plateforme.

Une nouvelle page se tourne pour la chaîne 01TV lancée début 2020 sur les box d’Orange, SFR et Free. Ce rebranding est dû à une opération réalisée par sa maison-mère Altice, qui vient de céder le journal et le site web 01net.com à Keleops, groupe de médias spécialisé dans les nouvelles technologies et possédant notamment Presse-Citron, Journal du Geek et iPhon. Ce groupe récupère donc toutes les marques de l’univers 01net.com, y compris la section téléchargement du site et le laboratoire de tests produits. Cependant, 01TV est toujours détenue par Altice Médias, qui procède aujourd’hui à un changement de nom, la chaîne devient ainsi Tech&Co.

Plus qu’une chaîne, il s’agit en réalité d’une “nouvelle plateforme 100% dédiée à l’actualité du monde de la technologie et de l’innovation. Tous les contenus spécialisés sont retrouver sur le site, les réseaux sociaux, en podcast et sur le canal tv”, annonce BFMTV.

Sur la chaîne TV diffusées sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues, seront diffusés les rendez-vous TECH & CO, TECH & CO Business, Tech & Debat, Tech Hebdo, De Quoi J’me Mail?, et En route pour demain. Au programme, “les dernières innovations, grandes levées de fonds, prouesses technologiques, enjeux digitaux, tous les acteurs qui font l’actualité du monde de la tech.”

“Passionné par l’innovation technologique depuis plus de 20 ans et présentateur de l’émission « Tech&Co » sur BFM BUSINESS, je suis ravi de lancer avec la rédaction cet univers Tech&Co. Notre ambition : devenir LE média d’actu Tech’ n° 1 en France. L’actu Tech’ BtoC et BtoB, les décryptages, les tests produits…c’est ça Tech&Co”, a déclaré François Sorel à l’occasion de ce lancement.