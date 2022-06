Free lance une nouvelle mise à jour de son interface TV OQee sur iOS

Une nouvelle version d’OQee pour les abonnés qui disposent de terminaux Apple.

Estampillée 1.9.0, une nouvelle mise à jour de l’application Oqee by Free est disponible sur iPhone et iPad à partir d’iOS 11. Tous les abonnés Freebox Pop, Freebox Révolution et Freebox Delta peuvent bénéficier de l’application OQee en mobilité sur leur smartphone iOS.

Cette version est en cours de déploiement progressif apporte un léger changement à savoir un rafraichissement de l’état de l’application et du lecteur vidéo après une longue période en arrière-plan

Pour rappel, l’interface TV de Free est proposée sur le player Freebox Pop, les téléviseurs intelligents Samsung, les smartphones, les tablettes tactiles et sur le boîtier TV d’Apple proposé à prix avantageux par Free.

Merci à TiinoX83