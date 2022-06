Les internautes se lâchent sur les réseaux : le co-créateur de la Freebox de retour ? L’itinérance Orange interdite à certains abonnés Free Mobile

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Une journée portes ouvertes sur le réseau d’Orange.

Et sinon, ca se voit que @orange investit massivement dans l'entretien de son réseau cuivre, vous ne trouvez pas ? 😅 pic.twitter.com/v4XzES9naU — Clément Cavadore (@acontios_net) June 9, 2022

Après avoir quitté ses fonctions au sein d’Iliad/Free en 2021, Rani Assaf, co-créateur de la Freebox, ferait un mini come-back en tant que membre du conseil de surveillance de Jaguar Network, filiale du groupe de Xavier Niel.

La réaction cocasse mais hors-sujet d’un Freenaute ne s’est pas faite attendre :

C’est la question que beaucoup se pose. Free Mobile commencerait à bloquer l’itinérance Orange dans certaines zones. Pour l’heure, l’opérateur fait la sourde oreille.

Est-ce que vous constatez que l'itinérance Orange est désactivée sur votre sim #Freemobile (voir capture sur le Tweet suivant) ?

Pensez à repasser en automatique. 😁 — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ🌍 (@vachegti) June 10, 2022

