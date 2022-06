Abonnés Freebox : une nouvelle promo pendant 3 mois sur Amazon Prime Video

Avis aux abonnés à Amazon Prime, le service de SVOD Starzplay passe à prix mini pendant 3 mois pour toute souscription avant le 30 juin.

Intégré à l’offre Canal+ Séries offerte pendant 1 an aux abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution, Starzplay est également disponible à l’abonnement sur Prime Video (Amazon Channels). Actuellement en promotion sur la plateforme du géant américain, ce service de SVOD peut intéresser les abonnés ne bénéficiant plus de la gratuité de Canal+ Séries, et les autres comme les clients Freebox mini 4K et One.

Le prix de son abonnement est aujourd’hui affiché à 1,99€/mois au lieu de 4,99€/mois pendant 3 mois, pour toute souscription avant le 30 juin. L’occasion de découvrir cette plateforme proposant entre autres des séries qui valent le détour: Dr Death, Power book II : Ghost avec Mary J. Blige, The Stand inspirée du roman à succès éponyme de Stephen King, ou encore le drame romanesque acclamé par la critique Normal People, la comédie Ramy la série subversive et décalée The Great et BMF Black Mafia Family. On retrouve aussi de nombreux films et blockbusters, comme Scarface, Jumanji, Blade Runner 2049, 22 Jump Street, Mamma Mia, Babel etc.