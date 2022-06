Choc des box : que vaut la nouvelle Freebox Delta face à Orange, SFR et Bouygues Telecom ?

La Freebox Delta est désormais disponible dans une toute nouvelle version intégrant le WiFi 6E. Tient-elle tête aux offres haut de gamme d’Orange, SFR et Bouygues Telecom ?

Après avoir été la seule offre premium d’un des quatre opérateurs à proposer uniquement le WiFi 5, l’offre premium de Free est désormais équipée de la toute dernière norme de réseau sans fil. De quoi atteindre des débits impressionnants, certes, mais qu’en est-il des box haut de gamme chez la concurrence ? Univers Freebox vous propose un tableau comparatif pour voir les différences principales des quatre offres les plus complètes de chaque opérateur.

Ce tableau a été réalisé en se basant sur les données affichées par les opérateurs le 13 juin 2022 et se concentre uniquement sur les box haut de gamme, mettant en avant leur puissance. Les informations sont susceptibles de changer si vous lisez cet article plus tard.

Cliquez sur le tableau pour l’afficher en grand (en deux parties)

Du point de vue de l’offre en elle même, la Freebox Delta a toujours été la plus complète en offrant de nombreux services inclus pour un prix proche voir moins élevé que la concurrence. L’intégration du WiFi 6E rajoute à cela une certaine puissance pour des usages de plus en plus développés : la connexion sans-fil. Si son seul concurrent en filaire est SFR avec sa Box 8X, qui le dépasse même en terme d’upload , Free s’est désormais mis à la page pour la connexion sans-fil en proposant des débits pouvant aller jusqu’à 2,5 Gb/s sur les appareils compatibles. La Freebox Delta est donc redevenue la box la plus puissante sur le marché sur le papier, avec des débits théoriques en WiFi plus élevés que ceux atteignables chez SFR.

Cependant, la problématique reste la même pour tous les opérateurs : le WiFi 6E est toujours très peu répandu et les modèles compatibles sont généralement haut de gamme dans le cas des ordinateurs et des smartphones. Si une carte WiFi à installer soi même peut régler le problème, il ne s’agit cependant pas d’une solution qui conviendra à tout le monde. A noter cependant qu’avec ce tout nouveau standard, les abonnés Freebox dotés d’équipements compatibles avec le WiFi 6 pourront profiter de ses débits, pouvant aller jusqu’à 2 Gb/s.