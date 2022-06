Apporter de la sécurité et faciliter le quotidien, un témoignage vidéo montre l’importance du réseau Free Mobile

La maison-mère de Free poursuit sa série de vidéos témoignages nommée “Le réseau mobile & nous”, où des personnes interrogées présentent à quel point l’arrivée de l’opérateur de Xavier Niel a été nécessaire dans leur situation.

L’accès à la téléphonie mobile n’est pas un acquis pour tout le monde. C’est ce qu’explique le maire adjoint de Montsapey, petite commune de Savoie, dans ce deuxième épisode de la série de témoignages lancée par Iliad. L’élu explique que “l’arrivée de la téléphonie mobile sur le village a plusieurs aspects positifs“, en expliquant les retombées que l’installation du réseau peut avoir pour un village.

Le premier, auquel on ne penserait pas forcément, est la sécurité apportée par la possibilité de passer un appel facilement. La commune étant située dans “une zone de randonnée importante, que ce soit l’été ou l’hiver” et avec la fréquentation massive par des promeneurs, le risque d’accident est forcément présent. Il est alors expliqué que si un problème survenait, les habitants de la commune comme les touristes étaient dans l’impossibilité de prévenir les secours.

Vient ensuite l’aspect quotidien et l’amélioration directe apportée au vécu des abonnés. “Tout le monde aujourd’hui utilise un ordinateur pour faire un virement bancaire ou une démarche quelconque. Il y a toujours une confirmation par SMS” explique le maire adjoint, une manipulation que la plupart des gens réalisent sans y penser, mais qui ne coulait pas de source pour les habitants de Montsapey. Sans oublier bien sûr la question de l’attractivité du village et de sa vallée, qui doit voir sa population augmenter. “La téléphonie mobile est un des points forts qu’on peut offrir, la fibre en sera un deuxième” affirme l’élu.

Face à l’urgence que représentait le fait d’allumer en priorité la zone, la commune en a fait la demande express à Free. “Cela a été fait immédiatement, il y a eu une réaction très, très rapide“, se réjouit-il. Une installation réussie grâce à l’engagement “plein et entier” de Free, malgré des obstacles comme des éboulements et des glissements de terrains ou encore des chutes de neige importantes ou d’arbres: “ils ont fait le job, et bien“. Alors que dans de nombreuses zones, la téléphonie mobile est acquise, à Montsapey, “c’est un évènement et ça va peser sur l’avenir de ce village“.