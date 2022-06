Apple veut faciliter la suppression de compte sur iOS

Une nouvelle obligation arrive pour les développeurs dont les créations sont présentes sur l’App Store : la présence d’un outil de suppression de compte pour le service lié.

Après avoir utilisé un service, s’en désengager peut relever de la croix et de la bannière. Apple entend régler ce problème en instaurant une nouvelle directive, qui rentrera en vigueur le 30 juin prochain.

Les développeurs d’applications devront en effet proposer une manière simple de supprimer le compte lié à leur service. Et la firme de Cupertino a adressé des consignes claires dans une note.

Ainsi l’option de suppression doit être facile à trouver et ne peut consister qu’en une option permettant de suspendre temporairement le compte.De plus, le cadre juridique de chaque pays doit être respecté pour la suppression du compte et la conservation des données, et dans des secteurs très réglementés, les applications peuvent proposer des parcours additionnels pour faciliter la manipulation. A noter par ailleurs que si l’application intègre Sign in with Apple, l’API correspondante doit être utilisée pour s’assurer de la suppression du compte.

En toute logique, seuls les applications permettant de créer directement un compte sont concernées : ce qui a été réalisé sur smartphone doit pouvoir être défait sur ce même appareil. Une manière de lutter contre les démarches complexes pour se désengager d’un service.

Source : Nextinpact