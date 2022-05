Une piqure de rappel de l’effet Free sur les forfaits mobiles, le WiFi de la Freebox fait se creuser la tête… Vos meilleurs réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Aux Antilles, Free renoue avec son histoire de trublion

Free Caraïbe est enfin lancé, avec l’ambition de redonner du pouvoir d’achat dans les Antilles tout en secouant une concurrence déjà bien établie dans les DROM-COM. L’opérateur de Xavier Niel a présenté hier deux offres mobiles disponibles sur son site internet et nous vous proposons ainsi une comparaison avec ce que propose actuellement certains de ses concurrents. Et la différence très importante en terme de prix a permis de rappeler ce qu’a réussi à faire l’opérateur en se lançant sur le mobile en métropole il y a de cela plus de 10 ans.

Paramétrer le WiFi de sa Freebox, c’est parfois technique

Depuis le 11 avril et la mise à jour 4.5.5.1 du serveur des Freebox, de nombreux abonnés ont constaté une perte de débit WiFi, lequel a été parfois divisé par deux ou trois. Plus d’un mois plus tard, Free corrige le tir avec une mise à jour de ses Server. Cependant optimiser son WiFi nécessite parfois des manipulations assez complexes et il est asses difficile de s’y retrouver pour un néophyte. Heureusement, l’espace commentaire d’Univers Freebox peut apporter quelques réponses.

La 4K sur la TNT encore réservée à une petite partie de la population

A l’occasion de Roland Garros, France·tv sport 4K UHD revient sur la TNT et Fransat. Toutes les rencontres seront diffusées par le groupe audiovisuel public hormis les dix sessions de soirées et des matches sur le court Simonne-Mathieu dont Amazon a les droits. S’agissant de la diffusion en ultra haute définition, la chaîne france·tv sport 4K UHD diffusera les matchs sur le court Philippe-Chatrier durant la quinzaine et ce sans sans commentaire lors de la première semaine. La chaîne est disponible sur la TNT à Paris, Toulouse et Nantes (canal 81 ou 82) ainsi que sur le bouquet de télévision par satellite Fransat. Certains regrettent cependant le fait que la 4K sur la TNT ne soit pas assez développée en France, quand d’autres considèrent que ce n’était pas vraiment la peine de s’y pencher.

Le nombre d’abonnés fibre par prise éligible surprend

Chantier le plus important en France, la fibre est aujourd’hui le nerf de la guerre chez les opérateurs. Outil de conquête efficient pour attirer de nouveaux clients, c’est surtout un enjeu majeur à l’heure où les Français ont besoin de connectivité. Afin de mettre fin à la fracture numérique, le gouvernement à travers le plan France Très haut débit s’est donné pour objectif de fibrer tous les Français d’ici 2025. Certains sont surpris de voir qu’Orange dispose de 30 millions de prises éligibles et de 6,3 millions d’abonnés fibre. Mais il ne faut pas oublier les autres opérateurs dans l’équation !

Un nouveau service de replay qui inspire des jeux de mots !

Pour finir sur une touche de légèreté, le nouveau service de replay dédié aux chaînes X disponibles sur les Freebox a été lancé. Avec une telle thématique, nos lecteurs ont pu se lâcher et sortir leurs meilleurs jeux de mots, plus ou moins graveleux. Un petit florilège.