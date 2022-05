Free et Canal+ offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Découvrez le premier épisode de Le Flambeau, la nouvelle série évènement de Canal+, gratuitement sur votre Freebox.

Avis aux fans de “La Flamme” et de Jonathan Cohen, Marc est de retour dans une nouvelle série humoristique parodiant une émission TV. Les abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One peuvent découvrir le premier épisode de la série Le Flambeau directement depuis l’Aktu Free sur leur player Freebox.

Tout comme la première saison qui parodiait l’émission culte le Bachelor, Canal+ propose ici une version revisitée de Koh Lantah tout en humour avec un casting gratiné. 14 aventuriers, une île paradisiaque au mexique et la somme exceptionnelle de 450 € à la clé, tel est l’enjeu de Le Flambeau. Le tout avec un casting gratiné, avec bien sûr Jonathan Cohen reprenant le rôle de Marc, mais aussi Gérard Darmon, Ramzy, Pierre Niney ou Jérôme Commandeur. Le premier épisode doit être diffusé ce soir sur Canal+. Un rendez-vous plein d’humour absurde, de blagues parfois potaches, à découvrir.



L’épisode est disponible dans l’AKTU Free sur les Freebox Révolution ( menu “Télévision” de la Home), Delta, One et mini 4k, (icône “AKTU Free depuis le menu Home). Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV.