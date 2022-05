Découvrez si vous avez gagné le pack comprenant un smartphone et de nombreux accessoires mis en jeu par Univers Freebox

En fin de semaine, Univers Freebox a lancé un jeu concours pour vous faire gagner un smartphone ainsi que son lot d’accessoire. Qui est l’heureux gagnant ?

Qui remporte le Crosscall Action-X5 et son arsenal complet pour partir en randonnée, en vélo et s’assurer d’être toujours chargé à bloc ? Jeudi dernier nous vous avions posé la question suivante : quel était le surnom affectueux donné à la Freebox V5 ? Nous avons comptabilisé 186 commentaires pour répondre à cette question et tiré au sort un gagnant parmi les bonnes réponses.

Il fallait bien sûr répondre “la coquille saint-jacques”, qui est une référence aux rainures et au design de cette box lancée en 2006.

Vous avez été nombreux à trouver il a donc fallu tirer au sort et le gagnant est AZILIZ44 qui recevra donc un message sur son compte FreeZone pour que nous puissions récupérer ses coordonnées et lui envoyer son cadeau dès que possible.