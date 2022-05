Freebox : une chaîne du groupe TF1 sera offerte en juin

La chaîne TV Breizh, qui appartient au groupe TF1, sera offerte le mois prochain sur les Freebox.

Comme il le fait régulièrement, Free va offrir une chaîne de télévision aux abonnés Freebox. Pour le moment, une seule est annoncée pour le mois de juin. Il s’agit de la chaîne TV Breizh, dédiée aux séries et aux films et qui est disponible sur le canal 54 de Freebox TV. Elle sera proposée en clair à compter du 7 juin.

Cela concerne principalement les abonnés Freebox Pop, mini 4K, One, etCrystal puisque cette chaîne est déjà incluse dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta. Pour bénéficier de cette mise au clair, il suffira simplement de vous rendre sur le canal 54, sans aucune manipulation à réaliser.