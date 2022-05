Iliad casse la baraque en Italie grâce à des offres canons

Une hausse des revenus à deux chiffres, 320 000 nouveaux abonnés sur le mobile et le succès du lancement de l’iliadbox, tous les voyants sont au vert en Italie pour Iliad.

“Au-delà des très bons résultats et des 900 000 nouveaux abonnés recrutés sur les 3 derniers mois, ce 1er trimestre a une grande force symbolique. Désormais le groupe, dans ses 3 pays d’implantation, est présent à la fois sur le Mobile et sur le Fixe grâce au lancement de notre offre Fixe en Italie et à l’acquisition d’UPC Polska en Pologne. En France, en Italie et en Pologne, nous sommes désormais un opérateur convergent qui va pouvoir faire jouer commercialement à plein la complémentarité de ses offres”, s’est félicité le 19 mai Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad en marge de la publication des chiffres du groupe.

Tiré par les très bonnes performance de Free dans l’Hexagone, le groupe de Xavier Niel peut aussi compter sur Iliad en Italie. Le chiffre d’affaires généré de l’autre côté des Alpes a augmenté de 13,9 % d’une année sur l’autre à 214 millions d’euros lors du 1er trimestre. “Les principaux facteurs sous-jacents à cette hausse sont la bonne performance commerciale au cours du trimestre, malgré des conditions de marché, avec 320 000 nouveaux abonnés mobiles nets pour un parc total de 8,83 millions au 31 mars 2022, soit une part de marché de 11,3%4 (hors M2M).” Pour séduire, l’opérateur se montre toujours très agressif avec une offre qui fait rêvée en France, soit un forfait 120 Go en 5G à 9,99€/mois. S’il séduit autant c’est également parce que son réseau continue de se déployer, l’opérateur a ainsi poursuivi l’extension de sa couverture avec la mise en service de 462 nouveaux sites au cours de l’année, portant le nombre total de sites actifs à 9 189. Son objectif est d’en déployer 10 000 à 12 000 à fin 2023.

Après s’être lancé en janvier sur le fixe avec un serveur Freebox Pop baptisé Iliad Box, l’opérateur annonce “un lancement réussi” sans donner de chiffres, il faudra donc attendre les résultats du second trimestre pour en savoir plus. Il faut dire qu’Iliad a frappé fort avec une offre fibre à 23,99€/mois, laquelle revient même à seulement 15,j99€/mois pour les détenteurs d’un forfait mobile de l’opérateur.