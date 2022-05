Lancement du forum Free Caraïbes sur Univers Freebox

Les Antilles et la Guyane rejoignent Univers Freebox.

Free s’est enfin lancé dans les Antilles et en Guyane avec un forfait choc à 9,99€/mois et également un forfait 2€/mois. Ce sont sont ainsi près d’un million de français d’outre-mer qui peuvent désormais accéder aux offres mobile de Free. Afin de les accompagner, et pour répondre à tous les questionnements ou problèmes, Univers Freebox lance une rubrique dédiée à Free Caraïbes sur son forum.

Chacun pourra ainsi poser ses questions à la communauté et bénéficier de précieux conseils, avec l’accompagnement du meilleur des modérateur, à savoir CurtisNewton . Nous lancerons également très prochainement un site “Free Caraïbes” qui regroupera toutes les informations concernant les offres et les actualités de l’opérateurs en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Barthélemy et à Saint Martin.

Vous pouvez dès à présent communiquer sur les offres de Free Caraïbes sur le forum Univers Freebox.