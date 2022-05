Free Mobile baisse la data de son forfait Série Free mais reste agressif sur le prix

Free Mobile revoit son offre intermédiaire à 8,99€/mois. L’opérateur baisse de 10 Go l’enveloppe de données incluse en France métropolitaine.

Jusqu’au 31 mai prochain, Free Mobile propose un nouvelle formule de son offre Série Free. Celle-ci comprend dorénavant 80 Go contre 90 Go précédemment à utiliser dans l’Hexagone. En revanche, le volume de données en roaming (Europe et DOM) passe de 8 à 10 Go. Affiché à 8,99€/mois, le prix ne change et reste plutôt agressif face à la concurrence. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 en accès premium est également inclus.

Et du côté des rivaux ?

Cette semaine, la concurrence se montre toujours aussi agressive sur les prix et la data. Bouygues Telecom propose des forfaits 5 Go à 4,99€, 100 Go à 12,99€ et 200 Go à 14,99€/mois. Comme toujours, Red by SFR propose les mêmes offres que son rival à un centime près. Sosh se démarque enfin avec deux séries limitées, 80 Go à 12,99€/mois et 100 Go à 14,99€/mois.