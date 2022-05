Free Mobile : nouveau record de débit, un abonné flashé à près d’1,5 Gbit/s

Le réseau 4G et 5G de Free Mobile fait des prouesses, entre agrégation de fréquences et la nouvelle utilisation de l’intégralité du spectre alloué sur la bande 3,5 GHz.

Quand toutes les conditions sont réunies, le réseau de Free Mobile fait des étincelles. Deux mois après le cap des 1400 Mbits/s franchi pour la première fois à Palaiseau près de Paris, un nouveau record vient d’être battu ce 18 mai à 8h30, à Bordeaux par Vache GTI, membre de notre partenaire RNC Mobile. A l’aide de son Xiaomi Mi 11 dont les performances ne sont plus à prouver sur le réseau de l’opérateur, cet abonné a atteint un débit descendant de 1460 Mbits/s et 117 Mbits/s en montant. Cette prouesse a été rendue possible grâce à l’utilisation de la 5G 3,5 GHz en 70MHz de largeur de spectre combinée avec de la 4G 2600 MHz, 2100 MHz et 1800 MHz à chaque fois en mimo4x4 et 4G 700 MHz mimo2x2. Autrement toutes les fréquences de l’opérateur ont été agrégées de la meilleure des manières.

Le Mimo 4×4 permet de mieux utiliser les possibilités globales du réseau en recourant à plusieurs antennes côté émetteur et côté récepteur. À la clé : plusieurs flux de données simultanés et plus de débit disponible. Ces mesures de débits proviennent des utilisateurs de l’application RNC Mobile.

Pour rappel, Univers Freebox vous propose la rubrique “records”. Celle-ci vous permet de découvrir les meilleurs débits réalisés par les utilisateurs de l’application RNC Mobile, sur toute la France. Vous pouvez également retrouver les records dans chaque département ou région. A chaque fois, il vous est indiqué le débit descendants et montants de ces records, ainsi que bien sûr les villes dans lesquelles ils ont été mesurés.

