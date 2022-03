Free Mobile : un abonné explose le record de débit grâce à une évolution sur le réseau de l’opérateur

Le cap des 1400 Mbits/s est franchi ce jeudi 17 mars sur le réseau 4G et 5G de Free Mobile grâce à la fréquence 3,5 GHz avec bande 70 MHz.

Après la théorie, place à la pratique. Annoncé hier, Free Mobile commence à utiliser toute la largeur de spectre lui étant allouée sur la fréquence 5G coeur 3,5 GHz, à savoir 70 MHz, de quoi apporter de meilleurs débits en principe. Et c’est bien le cas, sur un site mobile, la différence est notable en comparaison des 60 MHz utilisés jusqu’à alors par l’opérateur. Les débits grimpent fortement, la preuve en est aujourd’hui avec Haojy, un membre de la communauté Free. Cet abonné, dans des conditions quasi-optimales, a tout simplement explosé le record de vitesse sur le réseau de l’opérateur grâce à cette évolution. A l’aide de son étincelant Poco F3, celui-ci a atteint 1400,12 Mbits/s en débit moyen à Palaiseau près de Paris, avec un pic à 1535 Mbits/s, à 5h42 du matin, certes. La meilleure performance en date avait été réalisée au début du mois à Bordeaux, l’abonné avait alors été flashé à 1246,45 Mbits/s.

Ce nouveau record a été réalisé non seulement grâce à la 5G 3,5 GHz en 70 MHz mais aussi via l’agrégation de trois fréquences 4G de l’opérateur, 700 MHz, 1800 MHz et 2600 MHz en Mimo 4×4 qui permet de mieux utiliser les possibilités globales du réseau en recourant à plusieurs antennes côté émetteur et côté récepteur. À la clé : plusieurs flux de données simultanés et plus de débit disponible. A noter que la performance aurait pu être encore plus impressionnante si ce site mobile était équipé de la fréquence 2100 MHz de l’opérateur. Ce qui augure de nouveaux records prochainement. Ces mesures de débits proviennent des utilisateurs de l’application RNC Mobile.

Pour rappel, Univers Freebox vous propose la rubrique “records”. Celle-ci vous permet de découvrir les meilleurs débits réalisés par les utilisateurs de l’application RNC Mobile, sur toute la France. Vous pouvez également retrouver les records dans chaque département ou région. A chaque fois, il vous est indiqué le débit descendants et montants de ces records, ainsi que bien sûr les villes dans lesquelles ils ont été mesurés.

Participez à l’amélioration de la carte participative et des records chez Free Mobile

Vous pouvez surtout participer au développement de la carte participative et celle des records du réseau Free Mobile en téléchargeant l’application RNC Mobile sur le Play Store. Vous pouvez ainsi réaliser des tests de débits qui seront bien sûr intégrés à la carte, mais l’application vous propose également d’autres fonctions et informations.