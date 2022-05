Free amarre dans les Antilles mais quels forfaits propose la concurrence ?

Free va faire son entrée dans les Antilles françaises, avec une annonce prévue mardi 17 mai en Martinique. Comme souvent pour un lancement de l’opérateur de Xavier Niel, on peut s’attendre à des prix cassés, mais quels sont les forfaits actuellement proposés par les branches Caribéennes des opérateurs ?

Moins cher, peut-être, mais que quoi ? Avant le lancement de Free dans les Antilles, il peut être intéressant de connaître les tarifs déjà pratiqués par la concurrence. Si de nombreux opérateurs sont présents dans les diverses îles que constituent les Caraïbes, on peut d’ores et déjà s’intéresser aux offres proposées par Orange, SFR et Digicel sur le marché mobile.

Chez l’opérateur historique par exemple, on peut observer que les forfaits sont majoritairement proposés avec engagement et que le moins cher propose 2h et 100 Mo pour 9.99€/mois. Le reste des forfaits voit peutit à petit croître son volume en data pour atteindre 100 Go pour 69.99€/mois avec un engagement d’un an. A noter par ailleurs que deux offres laissent le choix d’opter pour un engagement ou non, mais choisir un engagement chez Orange Caraïbes permet d’accéder aux tarifs affichés ci-dessous, sinon, les abonnés paieront un forfait plus cher.

La tendance de l’engagement faisant baisser le prix peut également être observée chez SFR Caraïbes. En effet, l’opérateur propose 4 forfaits dont le tarif variera si vous optez pour un engagement de 24 mois ou pour la version sans engagement. On peut noter également que l’opérateur propose une réduction pendant trois mois (et non un an comme c’est souvent le cas en France) avant d’augmenter les prix. A titre d’exemple, un forfait 5G coûte ainsi au bout de trois mois 19.99€/mois et un forfait 100 Go en coûte à terme 64.99€/mois. Notons cependant que SFR Caraïbes propsoe dans chacune de ses offres l’accès à son application mobile de télévision SFR TV 8.

Quid de Digicel , avec qui Free a signé un partenariat pour utiliser son réseau ? On peut noter 3 offres claires proposés sur le site web de l’opérateur, nommés “Life Premium”. Encore une fois, les prix les plus bas seront pour ceux ayant choisi un forfait avec un engagement de 24 mois. A titre d’indication, le forfait le plus limité coûtera 15€/mois sans engagement et l’offre 120 Go coûtera 65€/mois une fois les trois mois de période promotionnelle passés.

Ces forfaits intègrent cependant de nombreux services, comme le bouquet Cafeyn, un service de streaming musical, un accès à la TV sur mobile ou encore du stockage pour les photos, vidéos et documents.

Quid de le marque low-cost d’Orange ? Chez Sosh Caraïbes, on peut cependant voir que le choix a été fait de proposer uniquement des forfaits sans engagement. Ici, seulement trois offres proposées allant de 4.99€/mois pour 500 Mo et 1h d’appel à 24.99€/mois pour 40Go et appels/SMS illimités.

Une autre marque low-cost sévit également dans les Antilles, il s’agit de Wizzee, qui pourrait s’avérer être difficile à prendre de revers. Le concept derrière cet opérateur est “je ne paie que ce dont j’ai besoin”, avec une offre modulable allant de 5 à 70 Go et ne dépassant pas les 20€/mois. A titre d’indication, le forfait le moins fourni de Wizzee (5Go et une heure d’appel) est proposé à 5€/mois. Un opérateur promettant également de tout pouvoir gérer depuis son smartphone, y compris la teneur de son forfait puisqu’il propose uniquement des offres sans engagement.