Free Mobile est dans les starting-blocks, tout est prêt pour un lancement de ses offres dans les Caraïbes la semaine prochaine

L’opérateur de Xavier Niel installe une boutique Free en Guadeloupe et lance sa page officielle Free Caraïbe sur Facebook.

Le rendez-vous est pris, Free Caraïbe vivra ses premières heures dès le 17 mai prochain, jour de la présentation de ses offres dans les Antilles. Pour séduire, l’opérateur devra se rendre visible en déployant son propre réseau de boutiques. Et cela semble déjà le cas, en atteste cette photo prise par l’un de nos lecteurs en Guadeloupe. Le panneau servant à camoufler les travaux ne peut pas être plus explicite. La fusée de Free est de sortie, tout comme le message “Nou Rivé”, autrement dit “on arrive”, de quoi rappeler l’invitation envoyée à la presse. Dans le même temps, l’opérateur a lancé la page Facebook officielle de Free Caraïbe.

En attendant de connaître la nature du forfait pensé par Free Mobile, le réseau de l’opérateur a d’ores et déjà été ouvert il y a plusieurs mois en Martinique et Guadeloupe. Les abonnés Free Mobile métropolitains peuvent depuis s’y connecter en roaming. La semaine prochaine, la Guyane, St Barthelemy et St Martin devraient également être concernés par ce lancement.