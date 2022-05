Free lance des invitations pour un événement important le 17 mai

Après plusieurs années d’attente, Free Mobile débarque dans les Antilles françaises.

“Nou rivé”, le message est clair, Free Mobile arrive dans les Antilles. L’opérateur envoie actuellement des invitations à la presse pour une conférence prévue le mardi 17 mai à Fort-en-France en Martinique. Pas moins de 5 ans après son arrivée à la Réunion, l’opérateur français va enfin lancer une offre dans les Caraïbes.

Après avoir commencé le déploiement de son réseau mobile puis racheté 50% du réseau d’antennes de l’opérateur Digicel, Free a accusé un retard important, la crise sanitaire n’a pas arrangé les choses.

Pour rappel, Digicel, et Free Caraïbe, ont créé Madiacom. Cette société gère les antennes, ainsi que les infrastructures, de Digicel et d’Iliad en Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Barthelemy et St Martin. Il est fort à parier que Free Mobile profite de l’occasion pour faire un tir groupé la semaine prochaine. Reste à connaître la nature du forfait. Si l’opérateur respecte son ADN, il devrait une nouvelle fois casser les prix.

Comme pour chaque événement de ce genre, Univers Freebox vous fera vivre en direct les annonces qui seront faites ce mardi.