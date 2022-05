Google dévoile sa première montre, son prochain smartphone et d’autres nouveautés

La conférence Google I/O a commencé hier en grande pompe, l’occasion pour le géant américain de lever le voile sur de nombreux projets ainsi que de nouveaux appareils.

Quelques surprises et des annonces dans la continuité. La firme de Mountain View a dévoilé ce qu’elle avait dans ses cartons lors d’une conférence, voici un petit résumé non-exhaustif des principales nouveautés.

La première Pixel Watch

Une surprise de la part de Google, qui a dévoilé sa toute première montre connectée. Elle doit sortir vers la fin de l’année et si la firme est restée assez évasive sur le prix de cet appareil ou encore ses capacités techniques, son design a été révélé.

Fabriquée en acier inoxydable avec un bracelet en silicone, elle est surplombée d’un dôme de verre dans un format rond assez classique. On sait notamment qu’elle tournera sous Wear OS, le système d’exploitation de Google dédié aux appareils dits “wearables” (bracelets, montres…). L’une des rare information concernant ses capacités est la prise en charge de Fitbit, permettant de suivre de nombreuses données de santé depuis sa montre.



Le Pixel 6a, nouveau modèle moyen de gamme

En attendant la présentation de la nouvelle génération, Google a dévoilé son nouveau Pixel 6A, version allégée de sa gamme actuelle. Il est vendu 459€, plus cher que son prédécesseur, une hausse de tarif pouvant s’expliquer par une construction alliant métal et verre.

Il embarque deux capteurs photos, dont un très grand angle et un écran AMOLED de 6,1 pouces, avec un taux de rafraichissement 64Hz. On peut également noter pour les amateurs de photographie plusieurs fonctionnalités déjà intégrées dans les Pixel 6. Le lancement des précommandes est prévu le 21 juillet.



Les Pixel Buds Pro révélés

Autre accessoire pouvant intéresser cette fois les amateurs de musique : la première version Pro des écouteurs sans fil de la firme de Mountain View. Avec un design tout rond, ils permettent notamment à la marque de se positionner face aux Airpods Pro d’Apple, notamment en intégrant la réduction de bruit active.

Ils seront disponibles en pré-commande, dans quatre coloris, le 21 juillet pour 219€.



Des nouveautés logicielles à foison

C’est également le propre de cette conférence Google I/O, les nouveautés autour des logiciels et applications de Google. On peut par exemple s’attendre à de nouvelles fonctionnalités pour Google Maps, permettant prochainement de calculer un itinéraire plus écolo et plus économique.

Google Docs pourra par exemple afficher un résumé du document ouvert, Google Meet sera pour sa part capable de vous transmettre la retranscription écrite des échanges lors d’une réunion manquée… Des améliorations pour la recherche sont également prévues.