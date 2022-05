Clap de fin pour l’iPod

La fin d’une époque chez Apple, qui cesse la production de son baladeur emblématique.

Certains diront “enfin”. La firme de Cupertino a annoncé mardi 10 mai la fin de production de son célèbre baladeur numérique, révolution dans l’industrie musicale au début du millénaire. Le vice-président du marketing international d’Apple affirme que si le baladeur ne sera plus produit, son “esprit perdure” à travers les expériences musicales proposées par ses autres produits. « La musique a toujours été centrale chez Apple, et la rendre accessible à des centaines de millions d’utilisateurs comme l’a fait l’iPod a eu un impact non seulement sur l’industrie musicale, mais a aussi redéfini la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée » affirme-t-il.

Il sera toujours possible de s’en procurer dans les différents points de vente de la marque mais seulement jusqu’à ce que les stocks soient épuisés. Ce lecteur mP3 et iTunes, son logiciel associé, sortis en 2001 ont permis notamment de populariser le téléchargement légal à une époque où le piratage était très populaire. Depuis son lancement, près de 450 millions d’iPod ont été vendus, selon l’entreprise spécialisée Loup Ventures.

