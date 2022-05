Canal+ fait gagner une Xbox Series X collector à ses abonnés

Les jeux vidéos sont à l’honneur sur Canal+ : pour la sortie de la série Halo, la filiale de Vivendi offre la possibilité à ses abonnés de remporter une Xbox Séries X aux couleurs de la franchise.

Amateurs de SF et des combats nerveux, à vous de jouer. Canal+, en partenariat avec Xbox, vous permet de participer à un vaste tirage au sort jusqu’au 18 mai 2022 pour gagner une Xbox Séries X au design étoilé, rappelant le ciel depuis la surface du Zeta Halo (une référence que les afficionados des jeux apprécieront) ainsi que le dernier opus de la saga : Halo Infinite. Il suffit pour cela d’être abonné Canal+ et de se rendre sur Le Club, puis de saisir votre numéro de téléphone et code postal et d’accepter le règlement. Cliquez ensuite sur “je participe”, et le tour est joué.

Le gagnant sera tiré au sort au plus tard dans la semaine suivant la date de fin du jeu et sera contacté par téléphone ou par email. Halo est en effet actuellement sous les projecteurs, le premier épisode de la série ayant été diffusé sur Canal+ le 28 avril dernier et actuellement offert pour les abonnés Freebox Delta, mini 4K, Révolution et One sur l’Aktu Free.