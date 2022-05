Le service “Horloge parlante” d’Orange va se taire à tout jamais

Appeler le 3699, pour connaître l’heure exacte en France à 10 millisecondes près, ne sera plus possible à compter du 1er juillet prochain.

Si la page était déjà tournée pour beaucoup, c’est bien la fin d’une époque après celle du télégramme. Devenu aujourd’hui presque inutile, le service officiel de l’Horloge parlante d’Orange accessible depuis tout le territoire français via le 3699, fermera le 1er juillet 2022. « Cet arrêt est la conséquence de plusieurs facteurs. D’une part la fin de vie programmée des commutateurs MT20 indispensables au fonctionnement de ce service, est d’autre part une baisse régulière et significative du nombre d’appels”, explique l’opérateur historique. Il faut dire que ce service intégré dans le patrimoine industriel français n’est pas donné, il faut aujourd’hui compter 1,50 euro plus le prix de l’appel .

En réalité et sans surprise, le numérique aura eu raison de l’Horloge parlante. Les sources pouvant donner l’heure se sont démultipliées au fil du temps comme les mobiles, ordinateurs et tablettes, de quoi participer grandement à son érosion.

Inventée en 1933 par Ernest Esclangon, directeur de l’Observatoire de Paris, l’Horloge parlante est le tout premier système automatisé donnant l’heure légale française. Orange est partenaire depuis 1991, date de la construction d’une infrastructure dédiée pour assurer la diffusion du temps légal en France avec une précision horaire de l’ordre de 10 millisecondes.