Free et Canal+ offrent un nouveau contenu sur la Freebox

Abonnés Freebox sauf Pop, profitez sur l’Aktu Free d’un épisode le nouvelle série de Canal+, Halo

Comme il le fait régulièrement, Free offre à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 10 mai, un nouveau contenu audiovisuel en partenariat avec Canal+. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox sauf Pop, et gratuitement, du premier épisode de la série Halo, dont la diffusion a débuté la semaine dernière sur Canal+.

Les jeux Halo ont beau s’être écoulés à des dizaines de millions d’exemplaires et avoir rapporté des milliards à Microsoft depuis le lancement de la licence sur la toute première Xbox en 2001, tout le monde n’est pas incollable sur cet univers de science-fiction particulièrement riche. Si tel est votre cas, sachez que vous n’aurez a priori aucun mal à suivre le scénario de la série, puisqu’il est seulement inspiré par les jeux. Si cette version de Halo reprend bien un certain nombre de personnages déjà connus des fans, ils évoluent dans une intrigue indépendante, qualifiée de « Silver Timeline ». Pour faire simple, c’est exactement la même situation qu’entre les comics de Marvel et les films du MCU. Mais alors, quelle est l’histoire de cette série Halo ?

Que les fans se rassurent aussi, le héros s’appelle toujours Master Chief, et il s’agit toujours d’un Spartan, un super-soldat amélioré à tous les niveaux par la génétique et la technologie (nous sommes en 2552, ça aide). Cette machine à tuer aussi efficace que peu loquace est essentielle dans la lutte que mènent les humains (United Nations Space Command, UNSC) contre les redoutables aliens de l’Alliance Covenante, bien décidés à les faire disparaître de la galaxie. Manque de bol, lors d’une opération de sauvetage sur une planète rebelle (Madrigal), Master Chief se retrouve en contact avec un objet suspect déterré par les extraterrestres, et qui réveille en lui des souvenirs complètement enfouis à chaque fois qu’il le touche. Accompagné par Kwan, la seule survivante de l’attaque de Madrigal, le célèbre héros casqué et taiseux se lance dans une quête très personnelle qu’il n’était pas du tout censé entreprendre.

Pour regarder cet épisode gratuitement rendez-vous sur votre Freebox dans la rubrique “Aktu Free” et retrouvez retrouvez la suite sur Canal+