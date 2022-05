Free annonce l’ouverture de sa 167ème boutique

La Dordogne se dote d’un deuxième Free Center, l’opérateur de Xavier Niel a posé ses valises à Bergerac.

L’opérateur continue sur sa lancée pour développer sa présence locale en ouvrant son 167ème Free Center dans l’Hexagone. Les abonnés Freebox résident à Bergerac et dans ses environs n’auront plus à faire 48km pour se rendre à la boutique Free de Périgueux, mais pourront directement aller au Centre commercial Leclerc, dans la zone commerciale La Cavaille Nord.

Bergerac, nous voilà !

RDV dans votre nouvelle boutique Free : 📍 Centre commercial Leclerc – La Cavaille Nord (Route de Bordeaux) pic.twitter.com/Uh9M9xElOY — Free (@free) May 4, 2022

L’opérateur continue donc de se diriger vers la barre des 200 Free Centers prévus en 2023 avec cette nouvelle ouverture. D’autres Free Center seront également lancés dans les prochaines semaines ou mois, dans plusieurs villes de taille différentes comme Moulins, Sète, Carcassonne, Montpellier (3e boutique), Dijon, Mantes-la-Jolie, Bergerac, Montbéliard, Quimper, Saint-Malo, et Nevers. Des échoppes permettant non seulement de bénéficier d’assistance concernant votre offre mobile ou fixe, mais aussi de se procurer un forfait mobile ou encore d’acheter un smartphone. Vous pouvez retrouver le Free Center les plus proche de chez vous grâce à une carte interactive disponible directement sur le site web de l’opérateur.