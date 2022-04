Android : un bug gênant mais facile à régler peut vider votre batterie

Si vous êtes un amateur de MMS, un bug sur Google Messages peut vous placer dans une situation bien délicate.

Automatiquement installée sur les smartphones Android, l’application Google Messages est très populaire pour gérer vos communications textuelles (SMS, MMS), mais n’est pas exempte de tout défaut. En atteste un bug repéré, pouvant faire descendre votre batterie très rapidement, voire la faire chauffer.

Le principe derrière ce souci est simple : lorsque vous prenez des photos depuis votre application pour l’envoyer à vos proches, avec ce bug, la caméra reste activée. Or, l’utilisation de votre appareil photo est bien plus gourmande, notamment sur le long terme et peut très vite entraîner une batterie entièrement vide. Le phénomène a été repéré sur le net et par nos confrères de 9to5Google, un correctif devrait être apporté assez rapidement, mais pas de panique, la situation peut être corrigée simplement.

En effet, lorsque vous avez pris et envoyé une photo, il suffit alors de fermer l’application depuis la vue multitâche de votre terminal pour éviter qu’elle ne tourne en arrière plan. La réception et l’envoi de message sera bien évidemment toujours possible. Et si vous voulez être sûr de ne pas être piégé, vous pouvez supprimer l’autorisation d’accès à la caméra par l’application. Il suffit pour cela de se rendre dans vos paramètres, puis dans le menu application et enfin dans Google messages. Entrez dans la section dédiée aux autorisations et décochez celle dédiée à l’appareil photo.

Source : via Frandroid