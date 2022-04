Totalement fibrés : la Freebox devient plus intéressante à regarder, mais que lui manque-t-il par rapport aux autres box ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui nous abordons dans le “Gros Doss”, la disponibilité de toutes les chaînes Canal+ sur la Freebox Pop, mais aussi de nouvelles fonctionnalités sur Netflix et de prochaines évolutions. Dans le débat de la semaine, nous nous penchons sur les services manquants sur les Freebox mais proposés aux abonnés box d’Orange et SFR et Bouygues Telecom. Vous retrouverez aussi nos rubriques habituelles comme le Up and Down, Orange sera encore une fois au centre de l’attention. Sans oublier le chiffre de la semaine.