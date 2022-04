Seulement 5% des appareils sont compatibles WiFi 6E d’après Orange

Le WiFi 6E en met plein les yeux. Grande star des nouveaux serveurs Livebox et Bbox, cette norme innovante, est pourtant très loin de se démocratiser dans les smartphones et ordinateurs. Pas évident alors de profiter de ses avantages.

En intégrant le WiFi 6E à la Bbox Ultym et nouvelle Livebox 6, Bouygues Telecom et Orange veulent répondre à un besoin essentiel pour les foyers français, une parfaite connectivité sans fil à la maison. Seulement pour l’heure, très peu d’ordinateurs et smartphones sont compatibles avec cette norme, autorisée à être déployée en France depuis décembre dernier.

“Aujourd’hui, on estime que 20 à 25% des appareils sur le marché sont compatibles avec le WiFi 6 qui amène un débit de 2 Gbits/s, et environ 5% le sont avec le WiFi 6E”, a déclaré le directeur innovation d’Orange, Michael Trabbia, samedi 9 avril dans le podcast Le Monde Numérique. Très optimiste quant à la progression à venir de ces taux de compatibilité, l’opérateur historique estime que la fréquence 6 GHz apportée dans cette nouvelle évolution, “est une bande d’avenir”.

D’après le groupe Dell’Oro, spécialiste des études de marché, le WiFi 6E semble pourtant en mauvaise posture. La faute notamment à des problèmes touchant la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, très peu d’appareils embarquant le WiFi 6E sont lancés aujourd’hui sur le marché et les entreprises font le choix, face à cette pénurie, de la patience. Parmi les terminaux à profiter de cette nouvelle norme qui décuple les débits, reduit au maximum la latence et désengorge les bandes actuelles, figurent notamment les Samsung S21 Ultra et S22, le Xiaomi Mi11, Xiaomi 12, ou encore le Galaxy Z Fold 3, et les Asus ROG Phone 5 et Zenfone 8. Côté ordinateur, pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n’est les Blade 15 et Blade Pro 17 de Razer. Le plus facile, est ainsi de s’équiper d’une carte WiFi 6E, les prix sont actuellement bon marché.

Heureusement pour les abonnés Livebox 6 et Bbox Ultym, le WiFi 6 lancé en 2019, est quant à lui davantage démocratisé. Il permet d’atteindre des vitesses très élevées, théoriquement au niveau des débits fibre en filaire. La nouvelle offre d’Orange peut ainsi être considérée comme “WiFissime”, surtout qu’elle permet de bénéficier jusqu’à 3 répéteurs WiFi 6. De quoi étendre la connexion dans les habitats. Alors un seul conseil pour en profiter pleinement, s’équiper en conséquence. Pas de smartphone compatible, pas de WiFi 6 ou son évolution.