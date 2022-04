Les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux : Orange s’envoie en l’air, les armoires de rue sur leur 31, et le “cloud girofle” ?

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Les opérateurs draguent les Français avec leurs box, imaginez votre description Tinder : ” J’ai une Livebox 6″, “si tu as une Freebox, tu me plais déjà”.

« J’ai une #Livebox6 », le truc à mettre dans sa description Tinder. 🧡 https://t.co/NP46gL01Mg — Florentin Soonckindt (@FlorentinSnckdt) April 6, 2022

Une montgolfière 5G d’Orange a pris son envol le 10 avril à Vic en Espagne. De quoi immortaliser l’arrivée de la 5e génération de téléphonie mobile. Deux salariés de l’opérateur s’en souviendront.

Souvent dégradées, parfois vandalisées voire immolées, les armoires fibre méritent bien un nouveau look. Afin de redonner un peu gaieté à ces points de mutualisation, il est possible de formuler des demandes d’habillages auprès des municipalités, lesquelles pouvant financer des coups de pinceau afin d’en faire de véritables oeuvres de street art.

Cherchez l'armoire Fibre 😉. Heureux d'annoncer hier pour @OrangeNvAquit la quasi fin du déploiement de la Fibre à Cognac avec 97% des logements éligibles. Un bouquet pour fêter cela? Initiative de la ville sur 10 armoires 🧡🧡🧡 pic.twitter.com/p3RXiUJPjW — Aupetit Franck (@Aupetit_Franck) April 9, 2022

Après le rachat de Twitter, “Melon” Musk vise Facebook ! Une simple provocation adressée à Mark Zuckerberg !

Elon Musk hasn’t finished yet pic.twitter.com/zBQxPF8iBq — Matt Navarra (@MattNavarra) April 6, 2022

La blague de la semaine, on valide. Un internaute propose de renommer Scaleway, la filiale cloud d’Iliad, en girofle, pour enfin faire du cloud girofle !.

Merci pour la vanne 😁 et merci @pierreozoux de nous avoir fait découvrir le Cloud Girofle https://t.co/0Uh228Qvdh https://t.co/O3YpjdCQSy — Scaleway FR (@Scaleway_fr) April 8, 2022

On sait où Sony trouve l’inspiration désormais !