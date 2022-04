Free Mobile change coup sur coup l’une de ses offres, et finit par l’enrichir face à une concurrence agressive

Après avoir lancé une nouvelle “série Free 90 Go” ce matin, l’opérateur change soudainement de braquet, en boostant de 30 Go son forfait. Le tarif reste le même.

Ne pas savoir sur quel pied danser… Quelques heures seulement après avoir prolongé et modifié très légèrement son offre Série Free 90 Go à 11,99€/mois pendant 1 an, Free Mobile change de fusil d’épaule ce 13 avril, et décide de revoir sa formule. Jusqu’au 21 avril, l’opérateur inclut désormais dans son forfait 110 Go de data en France métropolitaine ainsi que 10 Go en roaming, toujours au même prix. De quoi susciter une éventuelle colère chez les consommateurs ayant souscrit à cette offre ce matin, lesquels se retrouvent avec une enveloppe de données moins conséquente.

C’est la première fois que le service marketing de Free effectue un tel changement dans la même journée. L’opérateur a finalement pris la décision de se montrer plus agressif face à ses rivaux. Cette semaine, Bouygues Telecom et Red by SFR proposent respectivement un forfait 130 Go à 13.99€ et 100 Go à 13€. Pour sa part, Sosh a fait le choix d’une série limitée 80 Go à 14.99€/mois.