Free Mobile modifie très légèrement son offre Série Free 90 Go

Une semaine après avoir augmenté le prix et la data de son offre intermédiaire, Free Mobile décide d’enlever 2 Go de données en roaming sans changer le prix. Sa formule reste plus attractive que celles de la concurrence.

Red by SFR, B&You, Sosh et Free ne cessent de changer certaines leurs offres chaque semaine ou presque. Après avoir ajouté 10 Go supplémentaires à un prix revu à la hausse, Free Mobile maintient son offre 90 à 11,9€/mois pendant 1, le temps d’une semaine, jusqu’au 19 avril prochain. Un seul changement est à noter, l’opérateur propose cette fois 8 Go de data depuis Europe etDOM contre 10 Go précédemment. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 en accès premium est également inclus.

Et du côté des rivaux ?

A titre de comparaison, Bouygues Telecom se démarque un forfait B&You 5 Go à 4,99€/mois, 80 Go à 12,99€/mois, 130 Go pour 13.99€/mois ou encore 200 Go à 14,99€/mois. Red by SFR propose quant à lui également une offre 5 Go et 200 Go au même prix, ainsi qu’un forfait 100 Go à 13€. Enfin, Sosh opte pour deux séries limitée à 60 Go à 13.99€/mois et 80 Go à 14.99€/mois. A data égale quasi-égale, l’offre Série Free est la plus avantageuse.