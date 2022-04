Les abonnés Free Mobile de passage aux USA sont toujours sans voix, l’opérateur s’excuse

Un problème sur le réseau d’AT&T persiste aux USA empêchant les abonnés Free Mobile d’appeler. L’internet mobile et les SMS restent utilisables.

La galère continue pour les abonnés au forfait 210 Go de Free Mobile aux USA, il est toujours impossible pour eux de passer des appels via la VoLTE comme prévu. Le mois dernier, des abonnés ont eu droit à un message leur indiquant que “suite à une incompatibilité technologique des réseaux, la voix traditionnelle ne marchera pas”. Leur restait alors la possibilité de passer par les applications de messageries instantanées grâce aux 25 Go/mois inclus dans leur offre à l’étranger. Et cela va continuer.

Aujourd’hui, les problèmes rencontrés subsistent. “Depuis l’arrêt de la 3G aux Etats Unis, notre partenaire ATT rencontre des problèmes rencontrés sur le réseau pour assurer le service qui était prévu, les mobiles 4G compatibles avec le service VoLTE en itinérance devaient avoir tout le service (Internet + voix + SMS)”, annonce aujourd’hui Free sur Twitter, s’excusant par la même occasion des désagréments engendrés par cette situation “indépendante de notre volonté”.

La marche à suivre est aujourd’hui très claire : “comme la majorité des abonnés ne disposent pas d’un téléphone compatible VoLTE en itinérance, nous avons choisi de demander à ATT de basculer sur une autre solution en attendant qu’ils résolvent le problème. En conséquence, depuis cette semaine, si vous êtes en itinérance aux Etats Unis, il vous faut un téléphone 4G et activer l’itinérance des données. Vous aurez alors accès à Internet + SMS”, indique l’opérateur.