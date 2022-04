Classement Forbes 2022 : Xavier Niel devient le patron d’opérateur le plus fortuné de France, Patrick Drahi dégringole

Chaque années, le magazine Forbes publie son classement des milliardaires mondiaux mais aussi français. Après une année 2021 plutôt calme, il y a du changement du côté du secteur des télécoms.

Xavier Niel reste stable dans le classement de 43 milliardaires français. Si le haut du panier semble indétrônable et que “les classements se suivent et se ressemblent” globalement, de l’aveu même du magazine, du côté des dirigeants d’opérateurs, le leader depuis des années a du céder sa place.

En effet, si Patrick Drahi, fondateur d’Altice, la maison-mère de SFR, et magna des médias a longtemps été premier du secteur télécom, en occupant l’année dernière encore la septième place du classement, c’est désormais terminé. Propriétaire d’un groupe endetté à hauteur de 30 milliards d’euros et dont la branche européenne est sortie de Bourse, le milliardaire encaisse une baisse de sa fortune, passant de 11.8 milliards d’euros en 2021 à 6.6 milliards d’euros en 2022. Pour rappel, c’est également le groupe Altice qui devrait acquérir 6Ter et TFX dans le cas d’une fusion entre TF1 et M6 et Altice est devenu le premier actionnaire de BT, opérateur britannique.

Qui pourra prendre sa place ? Celui qui s’est longtemps contenté de la deuxième place, le fondateur de Free se retrouve ainsi à la 8e place (contre neuvième en 2021), avec une fortune en hausse à 8.9 milliards d’euros. Xavier Niel a en effet bénéficié d’une bonne année, notamment pour son groupe Iliad avec le lancement de Free Pro, son retrait de la bourse et bien sûr une croissance à tous les niveaux de la maison-mère de Free.