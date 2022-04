Freebox : 50% de réduction sur un service de streaming français pas comme les autres

Alternative à Netflix, Prime Video et consorts, le français BrutX lance une promo sur son abonnement annuel, proposé à 2€/mois.

BrutX, c’est du contenu original exclusif, engagé et made in France, ainsi qu’une sélection de films, séries, courts-métrages et des productions atypiques aux quatre coins du globe (reportages, magazines, documentaires). Son originalité prend essence dans son éditorialisation, cette plateforme est constituée de programmes qui seront recommandés par des talents référents (journalistes, influenceurs, artistes, militants, …) et une mise en avant de thèmes encore peu traités dans les grands médias. Disponible sur les Freebox de Free, Livebox d’Orange, Apple TV, Android TV, ordinateurs et mobiles, BrutX alias “le streaming selon Brut”, bénéficie en avril seulement d’une promo importante sur son abonnement annuel. Celui-ci est affiché à 24€ au lieu de 49€. Cela revient à 2€/mois contre 4,99€/mois pour l’abonnement mensuel sans engagement.

Pour les abonnés Freebox désireux de profiter de cette offre, il faudra suivre un parcours précis, détaillé par la plateforme. La souscription se fera sur navigateur après appairage de votre Freebox. Pour ce faire, rendez-vous dans l’application BrutX sur votre Freebox, espace “Mon Compte”, et générez votre code. Il suffira ensuite de l’entrer dans la page de souscription sur le site de BrutX en cliquant sur l’icône Free lors de la première étape. Restera ensuite à choisir l’abonnement d’un an à 24€.