Le saviez-vous : Free vous aide à choisir quelle Freebox est faite pour vous

Si vous avez du mal à vous décider pour l’une de ses différentes offres fixe, Free a la page juste pour vous.

Plutôt envie de faire des économies, d’une offre tout compris ou encore d’autre chose ? L’opérateur de Xavier Niel vous propose une solution toute simple pour comparer chaque Freebox, ses avantages et inconvénients et vous décider plus facilement.

Il suffit pour cela de vous rendre sur le site de l’opérateur et de faire défiler la page dédiée aux Freebox jusqu’à arriver sur le bouton justement nommé “comparer les Freebox”.

Vous arrivez alors sur une page présentant trois Freebox l’une à côté de l’autre avec toutes les caractéristiques estimées nécessaire pour faire votre choix. Par défaut, les Freebox Pop, Delta et Révolution sont présentées, mais vous pouvez échanger celle de votre choix avec la Freebox mini 4K en cliquant sur son nom.

Le premier critère mis en avant est bien évidemment le prix, mais en faisant défiler la page, vous retrouverez un descriptif complet de chaque offre, allant des débits aux services proposés, en passant par des capacités techniques comme la qualité d’image et de son.

Il faudra cependant noter qu’il s’agit d’une page orientée pour les nouveaux abonnés avant tout. Les tarifs de migration ne sont pas indiqués et certaines options comme le multi-TV ne sont pas évoquées. Pour connaître plus de détail sur l’offre qui aura attiré votre regard, vous pouvez toujours cliquer sur “En savoir plus” sous la Freebox concernée, qui vous mènera à une page dédiée et plus complète.

Sans oublier, pour les plus assidus, la possibilité de vérifier toutes les conditions de chaque offre en consultant la brochure tarifaire de Free, qui comprendra par exemple les différents frais (mise en service, résiliation…) ainsi que des informations complémentaires et précises sur certains aspects de l’offre.

Cet outil peut cependant s’avérer pratique dans le cas où vous ne savez pas trop vers quelle offre vous tourner. Si vous n’êtes cependant pas certain de savoir la quelle convient vraiment à vos besoins, n’hésitez pas à consulter notre vidéo sur le sujet, où nous résumons les points forts de chaque offre de l’opérateur.